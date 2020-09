The Ground Between Us, dünyanın her yanında ormanlar ve doğanın, maden şirketlerinin saldırısı altında olduğunu gösteriyor.

Zeppelin Zeerip ve Galen Knowles’un belgeseli, ABD’de Bears Ears National Monument (Amerikan yerlilerine ayrılmış özel bölge), Arctic National Wildlife Refuge (Alaska Vahşi Yaşam Koruma Bölgesi, Elliott State Forest (Oregon’un anıt ağıçlar barındıran ormanları) gibi bölgelerin petrol ve diğer yeraltı kaynakları için yağmalanmasını anlatıyor.

Belgesel sadece evlerini, topraklarını ve hayatlarını geçirdikleri doğayı kaybetmek üzere olan insanlara değil, karşı tarafa da mikrofon uzatmış. İçlerine düştükleri fakir ve çaresiz hayattan kurtulmak için doğanın katledilmesine göz yuman insanların da görüşleri aktarılmaya çalışılmış. Trump’ın her yönüyle böldüğü ve birbirine düşürdüğü ülkenin durumunu doğa üzerinden anlatan bir belgesel ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Henüz festival programı ve gösterim tarihleri belli olmayan The Ground Between Us, etkileyici bir fragmana da sahip.