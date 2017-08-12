Entrikalar, erotizm ve yasak aşk… Evet, bunlar The Handmaiden’ın temelini oluşturan fazlasıyla klişe konular gibi gözüküyor başta fakat işin aslı film fazlasıyla gizemli ve sapkın yapıda ilerliyor. Güney Kore yapımının yönetmen koltuğunda, adını Oldboy (İhtiyar Delikanlı) filmiyle duyuran ve büyük bir başarı elde eden, Chan-wook Park oturuyor. The Handmaiden ile de Oldboy kadar başarılı bir iş çıkardığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Film başlangıçta fazlasıyla basit bir hikâyeye sahip olarak gözükse de bu sizi yanıltmasın, ilerleyen dakikalarda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark ediyorsunuz.

Film temel olarak, Sook-Hee adlı yankesici kızın bir dolandırıcı ile iş birliği yaparak Leydi Hideko’nun hizmetinde çalışmasını konu alıyor. Kendini Kont olarak tanıtan dolandırıcı Fujiwara’nın tek isteği bekar olan Leydi ile evlenip servetine konmaktır. Leydi’yi bu evliliğe ikna edebilmesi için de Sook-Hee’yi ayarlar. Aynı zamanda Leydi’nin servetini koruyup sahip olmak isteyen bir de sapkın bir eniştesi vardır başında. İş bittiğinde Leydi’yi akıl hastanesine kapatıp Sook-Hee’ye de payına düşeni verecektir Kont. Fakat film ilerledikçe bizleri pek çok kez şaşırtıyor. İzleyecek olanlara devamında olanlardan bahsetmek istemiyorum, en iyisi izleyip olanları ağzınız açık bir şekilde izlemeniz.

The Handmaiden, senaryosunun yanı sıra sinematografisi ile de bizleri etkilemeyi başarıyor. Sahneden sahneye anlam yükleyen harika kamera açıları içeriyor. Özellikle perspektif kullanımı filmin en can alıcı sahnelerinde gerçekleşiyor. Erotik sahneler, kamera açıları sayesinde birer tabloya dönüşüyor. Renk kullanımı konusunda ise genel olarak soluk renkler tercih edilmiş. Bunun nedenini ise filmin gizemli ve kasvetli havasına bağlayabiliriz.

Filmde kullanılan fon müzikleri bazı sahnelerde öne çıkıyor gibi olsa da genel anlamda sönük kalıyor. Açıkçası filmdeki müziklerin uzak doğu esintileri içermesini beklerdim ki filmin ait olduğu topraklara bizlere daha iyi yansıtmış olurdu. The Handmaiden, müzikle bunu yapmamış olsa da kostümler, bina tasarımları ve araçlar ile dönemi ve bölgeyi çok iyi yansıtıyor.

Bizleri filmin bu kadar etkilemesindeki en büyük etkenlerden birisi de oyuncular. Başrolde yer alan Min-hee Kim (Leydi) ve Tae-ri Kim (Sook-Hee) harika bir performans sergiliyorlar. Seyirciye her türlü duyguyu etkili bir şekilde yansıtıp hissettiriyorlar. Jung-woo Ha (Kont) ve Jin-woong Jo (Enişte) da rollerinin üstesinden başarıyla geliyorlar. Özellikle Jin-woong Jo eniştenin sapkınlığını bizlere etkili ve realistik bir şekilde sunuyor.