Senarist-yönetmen Mike Flanagan‘ın ilk sezonun tamamını yazıp yönettiği korku-gerilim dizisi The Haunting of Hill House bu yılın en sevilen dizilerinden biri oldu. Bilhassa 5. ve 6. bölümle hem senaryo, hem yönetmenlik, hem de kurgu olarak zirveye çıkan dizinin 2. sezonla devam edip etmeyeceği şu sıralar sıkça konuşuluyor. Netflix diziyle ilgili kararını henüz duyurmasa da yönetmen Flanagan, EW’dan 2. sezonla ilgili gelen soruyu yanıtlamaktan çekinmedi. “Netflix, Paramount ve Amblin yeni bir sezon isteklerini bize bildirmeden evvel ikinci sezonla ilgili bir tahminde bulunmak istemem aslında. Ama şunu söyleyebilirim, Crain ailesinin öyküsü anlatıldı. Bitti,” diyor yönetmen. İkinci sezon onaylanırsa yönetmen merkezdeki evle ilgili veya farklı şeylerle ilgili yeni bir öykü anlatabilir. Antoloji fikrini çok sevdiğini de belirtmiş.

Flanagan, Crain’lerin çok şey yaşadıklarını, onları tam da hatırlamak istedikleri noktada bıraktıklarını belirtmiş. Yani yeni sezonu tekrar Crain’lerin üzerine kurmaya pek istekli değil. “Aileyle ilgili defteri kapattık” diye kesin bir ifade de kullanmış yönetmen. Dizinin hayaletli mekânlar ve insanlarla ilgili olduğunu söyleyen Flanagan bu yüzden evin içinde veya dışında geçen pek çok şeyin anlatılabileceğini belirtmiş. Kısacası yeni sezon onaylanırsa ilk sezondaki Crain’leri göremeyebiliriz. Tabii ki daha sonra fikirler değişebilir, ama şimdilik Crain defteri kapanmış gibi görünüyor. Bakalım Netflix yeni sezonu onaylayacak mı.