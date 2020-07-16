Gelecek Penelope Cruz Filmleri seçkimizde 5 adet ilginç film var. Gelecek ödül sezonlarında adından sık sık söz edeceğiz gibi görünüyor....

Oyuncuların mükemmel bir şekilde canlandırdığı karakterleri analiz ettiğimiz bölümümüzde yeni konuğumuz sinema tarihinin en güçlü kadın karakterlerinden Manuela…...

Dünya sinemasında "yaramaz çocuk" benzetmesini en çok hak eden yönetmenlerin başında gelen Pedro Almodovar, ilginç bir röportaj verdi....

Usta yönetmen Pedro Almodovar; Antonio Banderas ve Penelope Cruz‘lu filmi Dolor y Gloria‘yı duyurduğunda bunun son filmi olacağını açıklamış ama niyeyse bu mevzu gündemde fazla yer etmemişti. Şu sıralar...