The Human Voice: Almodovar, Swinton ve Jean Cocteau

Usta yönetmen, Cocteau'nun oyununu yeniden ele alıyor.
yazar: 16 Temmuz 2020 105 görüntüleme

Pedro Almodovar, Jean Cocteau’nun The Human Voice isimli eserini kısa filme uyarlıyor. Madrid’de bugün başlayan çekimlerden Pedro Almodovar ve başrol Tilda Swinton’lı ilk görüntü de geldi.

The Human Voice, Almodovar’ın ilk ingilizce yapımı olacak. Cocteau’nun oyunu, bir kadının sevgilisiyle son telefon konuşmasını aktarıyordu. Öykü, ertesi gün başka bir kadınla evlenecek sevgilisiyle konuşan kadının ruh hali üzerinden ilerliyordu.

Filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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yazar: Emir Erdönmez - Tem 15, 2020

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