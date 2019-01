1968 yapımı polisiye dizi N.Y.P.D ile kariyerine başlayan, bu dizide sadece bir bölümde rol alan usta aktör Al Pacino 2003 yapımı Angels in America mini dizisine dek televizyondan uzak durmuş, sinema ve tiyatroya ağırlık vermişti. HBO’nun bu kaliteli yapımından sonra da sadece kanalın TV filmlerinde rol alan Pacino, The Hunt adı verilen diziyle ekranlara dönecek. Amazon’un hazırladığı bu dizi 10 bölümden oluşacak. İntikam soslu dizi 1977’de New York’ta geçip Nazilerin halen aramızda yaşadıklarına, yeni bir soykırıma hazırlandıklarına inanan “Avcılar” adlı Nazi avcılarına odaklanacak. Dizinin senaristliğini David Weil üstlenirken yapımcılık Jordan Peele‘nin. Dizinin ilk başrolü Logan Lerman‘a teslim edilmişti.