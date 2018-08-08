Netflix’in yeni dizisi The Innocents, reddedilemeyecek iki teklif sunuyor. Guy Pearce ve ilgi çekici bir konu…

Farklı dizilerle karşımıza çıkan ve TV’nin tahtını güçlü bir şekilde sallayan Netflix’in yeni dizisi, farklı vücutlara geçebilme yeteneği olan bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. Sorcha Groundsell’in başrolünü oynadığı dizide Guy Pearce genç kız ile birlikte aynı yeteneklere sahip annesini iyileştirmeye çalışan bir profesörü oynuyor. Hania Elkington ve Star Wars: The Force Awakens ile The Crown’un storyboard’larını çizerken hayal gücünü ve yeteneklerini kullanarak bir dizi ortaya çıkaran Simon Duric dizinin senaristleri ve yapımcıları…