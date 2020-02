Wes Anderson'ın yeni filmi The French Dispatch, kendine has tarzıyla öne çıkan yönetmenin, hikaye anlatımını çok ileri götürdüğü bir film olacak gibi......

Benedict Cumberbatch, Paul Dano ve Elisabeth Moss'un yer alacağı açıklanan The Power Of The Dog isimli filmde oyuncu değişikliği yaşandı....