Dark Universe’ü hatırlıyor musunuz? Hani Universal’ın Marvel Sinematik Evreni’ni ve Warner Bros.’un Canavarlar Evreni’ni (MonsterVerse) görüp “ben de elimdeki Dracula, Mumya, Frankenstein, Görünmez Adam, Frankenstein’ın Gelini gibi fantastik karakterlerden bir evren yaratayım” diyerek yola çıktığı ama daha ilk filmle –Tom Cruise‘lu The Mummy‘le- duvara tosladığı evren… İşte The Mummy başarısız olunca Universal, Dark Universe defterini bir daha açılmamak üzere kapatmıştı. Ama The Mummy çekim aşamasındayken duyurulan, başrolü Johnny Depp‘e teslim edilen The Invisible Man ve diğer filmler çekilecek. Sadece bu filmlerden bir evren yaratılmayacak, yani bu filmler arasında bir bağ olmayacak, tabii kadrolar ve bütçeler değişecek.

Bir bilim adamının görünmezliği keşfedip görünmez olmasını konu alan HG Wells imzalı bilimkurgu romanından uyarlanacak filmin çekimlerine bu yaz Upgrade‘in yönetmeni Leigh Whannel‘ın yönetmenliğinde, küçük bütçeli filmlerle adını duyuran, Blumhouse’ın sahibi Jason Blum‘ın yapımcılığında başlanacak. Başroller Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid‘e teslim edildi. 2020’de vizyona girecek yeni filmde metoo’nun izlerine rastlamak mümkün.

Roman ve bu romandan uyarlanan film ve dizilerin merkezinde çılgın bilim adamı Jack Griffin yer alırken yeni filmin merkezinde Cecilia adlı kadın yer alacak. Film, Cecilia’nın kendisini suistimal eden eski erkek arkadaşının intihar ettiğini öğrenmesini konu alacak. Cecilia bu intihardan sonra kendisine yeni bir hayat kurmaya başlayacak ama çok geçmeden eski sevgilisinin aslında ölmediğini düşünecek, olaylar gelişecek. Kısacası Whannel romana tamamen sadık kalmayacak, öyküyü değiştirecek gibi görünüyor. Universal bu filmle orta bir bütçeyle çektirecek. Film 13 Mart 2020‘de vizyona girecek.