New York Film Festivali’nde ilk gösterimini yapan The Irishman ile ilgili ilk eleştiriler, bir Scorsese başyapıtının hızla yaklaştığını gösteriyor. Filmi festivalde ve endüstrinin önemli isimlerine yapılan özel gösterimde izleyen eleştirmenler ve profesyoneller, herhangi bir ipucu vermeden, sosyal medya mecralarından övgü yarışına girdiler.

The Irishman, usta bir grubun en iyi albümü gibi… Yaşlanma için kullanılan efektlerin sanallığı bile bir hava katmış… Yavaş bir film değil, büyük bir bölümü yıldırım hızıyla ilerliyor ve bazı bölümleri de Bressonian…

Eric Kohn- Indiewire

The Irishman İyi! CGI’a alışmak bir 90 dakika sürüyor. Oyuncu performansları muhteşem… Zamanın miyopluğuna dair kalp durduran bir meditasyon.

David Ehrlich

Irishman bir Scorsese suç klasiği… İstediğiniz her şey ve daha fazlası… De Niro’nun yıllar sonra en iyi performansı… Pesci perdeyi aydınlatıyor. Al Pacino’nun Kennedy’ler hakkında bağırdığı sahneler sinemanın zirvesi…

Brett Arnold – YahooNews

Irishman bir başyapıt. Eğlenceli, epik ve en önemlisi melankolik. Scorsese yaşlanma, ölümlülük ve insanların arkalarında bıraktığı miras ile yüzleşiyor.

Chris Evangelista – Slashfilm

Bir Başyapıt. Nokta…

Robert Levin – Rotten Tomatoes

THE IRISHMAN is not GOODFELLAS/CASINO part 3. Different pace different tone. It is, however, absolutely fucking fantastic and I am floored. All hail the King. — Jordan Hoffman (@jhoffman) 27 Eylül 2019

THE IRISHMAN – Audacious, epic, a film that feels like it spans lifetimes yet whisks by. Technically bold, performances raw and darkly humourous, it is the culmination of Scorsese's genre fascinations, and a late career triumph. Truly cinematic, demanding to be seen big #nyff57 — Jason Gorber @ #NYFF (@filmfest_ca) 27 Eylül 2019

Boy. #TheIrishman is a fitting homecoming for De Niro, Pacino, Pesci, and Scorsese’s ode to gangster cinema. Hilarious and sharply written. A portrait of mortality and legacy, told like a culmination of everything we have ever seen in this genre. It’s LONG but never boring. #NYFF pic.twitter.com/OBTAXem4On — Kevin L. Lee @ NYFF (@Klee_FilmReview) 27 Eylül 2019