The Irishman’dan İlk İzlenimler: Bir Başyapıt!

Bir Scorsese şaheseri hızla yaklaşıyor.
yazar: 27 Eylül 2019

New York Film Festivali’nde ilk gösterimini yapan The Irishman ile ilgili ilk eleştiriler, bir Scorsese başyapıtının hızla yaklaştığını gösteriyor. Filmi festivalde ve endüstrinin önemli isimlerine yapılan özel gösterimde izleyen eleştirmenler ve profesyoneller, herhangi bir ipucu vermeden, sosyal medya mecralarından övgü yarışına girdiler.

The Irishman, usta bir grubun en iyi albümü gibi… Yaşlanma için kullanılan efektlerin sanallığı bile bir hava katmış… Yavaş bir film değil, büyük bir bölümü yıldırım hızıyla ilerliyor ve bazı bölümleri de Bressonian…
Eric Kohn- Indiewire

The Irishman İyi! CGI’a alışmak bir 90 dakika sürüyor. Oyuncu performansları muhteşem… Zamanın miyopluğuna dair kalp durduran bir meditasyon.
David Ehrlich

Irishman bir Scorsese suç klasiği… İstediğiniz her şey ve daha fazlası… De Niro’nun yıllar sonra en iyi performansı… Pesci perdeyi aydınlatıyor. Al Pacino’nun Kennedy’ler hakkında bağırdığı sahneler sinemanın zirvesi…
Brett Arnold – YahooNews

Irishman bir başyapıt. Eğlenceli, epik ve en önemlisi melankolik. Scorsese yaşlanma, ölümlülük ve insanların arkalarında bıraktığı miras ile yüzleşiyor.
Chris Evangelista – Slashfilm

Bir Başyapıt. Nokta…
Robert Levin – Rotten Tomatoes

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yazar: bakınız - Eyl 27, 2019

yazar: Can Rende - Eyl 27, 2019

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