Ocak 2017’de Silence‘ın gişede batmasından sonra Paramount, The Irishman‘i çektirmeyeceğini açıklamıştı. Silence‘ın dağıtımcılarından Fabrica de Cine şirketi de tekrar risk almak istemedi ve filmden çekilmek istedi. Bunun üzerine yapımcılar arasında da yer alan Robert De Niro ve Martin Scorsese, Cannes’da filmin haklarını STX şirketine 50 milyon dolara sattılar. Ama haklar halen Paramount’taydı. Bu karışıklık gündemdeyken projeye Netflix de dahil oldu ve tüm hakları satın aldığını, Scorsese’ye de 100 milyon dolar bütçe vereceğini açıkladı, işler daha da karıştı. STX uluslararası hakları almıştı, hatta hakları ülkelerin dağıtımcılarına satmıştı ama haklar halen Paramount’taydı ve Paramount henüz hakları devretmemişti, yetmeyip Netflix tüm hakları satın aldı. Bunun üzerine mahkemeye gidileceği açıklandı. Aylarca pek çok telefon konuşması, toplantı, e-postayla bu karışıklık giderilmeye çalışıldı.

Bu karışıklık neredeyse bir yıl sonra giderildi. STX ve Media Asia filmi sadece Çin’e dağıtmayı kabul ettiler. STX filmin Çin’deki dijital haklarını da satın aldı. Çin dışındaki tüm hakları Netflix’e bıraktı. Netflix filmi ABD’de ve Birleşik Krallık’ta vizyona çıkaracak. Ama ABD’de sadece 10 sinemada vizyona girecek film. Çin, ABD ve Birleşik Krallık dışında yaşayanlarsa filmi Netflix’te izleyecekler. Yani neredeyse on yıldır beklediğimiz bu filmi biz de vizyonda izleyemeyeceğiz. The Irishman‘in bu yıla yetişip yetişmeyeceği ise bilinmiyor. Malum, Scorsese post prodüksiyonu genelde bir yılda tamamlıyor. Bu arada filmin bütçesinin 140 milyon doları aştığı da söyleniyor. Böylelikle Netflix’in en pahalı filmi oldu. Başlıca roller Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Jesse Plemons, Anna Paquin, Jack Huston, Ray Romano, Stephen Graham’ın. Senaryoyu Steven Zaillian kaleme aldı.