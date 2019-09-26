Netflix’in uzun süredir beklenen Martin Scorsese’nin The Irishman filmi için tanıtım çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Bugüne kadar öykü ile ilgili en geniş ayrıntıyı veren bir fragman yayınlandı ve zaten zirvede olan heyecanımız ikiye katlandı.

Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Jack Huston, Jesse Plemons, Stephen Graham, Aleksa Palladino, Ray Romano’dan oluşan ve bir daha kolay kolay bir araya gelemeyecek kadronun karakterleriyle ilgili ayrıntılar da öğrenebiliyoruz.