Martin Scorsese, The Irishman‘in çekimlerine hazırlanırken filmin bütçesini oyuncular için kullanılan gençleştirme teknolojisi nedeniyle 100 milyon dolara fırlayınca Paramount filmin yapımcılığından ve dağıtımcılığından çekilmiş, devreye Netflix girmişti. Scorsese, Oscar kampanyası için Netflix’ten 2 haftalık gösterim sözünü alınca Netflix’le anlaşılmıştı. Variety’nin son haberine göre filmin vizyon durumu henüz kesinleşmedi. Netflix’ten Julie Fontaine henüz kararın kesinleşmediğini, bir şeyler söylemek için çok erken olduğunu belirtmiş. Variety sitesi The Irishman‘in diğer Netflix filmleri gibi az salonda gösterime girdiği gün Netflix’te yayınlanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiş. Netflix’in bu politikasını henüz hiçbir filmi için bozmadığını belirtmek gerek. Bu aralar Oscar kampanyası yapılan Mudbound 17 kasımda ABD’de sadece 17 sinemada gösterime girecek, aynı gün Netflix’te yayınlanacak. Netflix’in Scorsese’ye ayrıcalık tanıyıp filmi iki haftalığına vizyona çıkarıp çıkarmayacağını zaman gösterecek.

Peki biz sinemada izleyebilecek miyiz? Bir değişiklik olmazsa şimdilik Netflix sadece ABD haklarını elinde tutuyor. Filmi Çin’e Media Asia, diğer ülkelere ise STX Entertainment dağıtacak. Yani Netflix, ABD dışı haklara sahip olmadığından bir ihtimal biz filmi sinemada izleyebiliriz.