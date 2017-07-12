Martin Scorsese dokuz yıl önce duyurduğu The Irishman‘in çekimlerine sonunda başlayacak. Deadline’ın haberine göre çekimlere çok az bir süre kaldı. Scorsese ağustos ayında New York’ta çekimlere başlamayı planlıyor. Peki yıllar önce açıklanan oyuncu kadrosunda fire var mı? Emekliye ayrılan, yıllardır filmlerde rol almayan Joe Pesci’nin Scorsese’nin teklifini defalarca kez (söylentilere göre 50 kez) reddettikten sonra en sonunda teklifi kabul etti. Pesci, Harvey Keitel ve Bobby Cannavale, Robert De Niro’yla Al Pacino’ya eşlik edecekler. Çekimlerin aralık ayında sona ermesi planlanıyor. 2018 kışına yetişip yetişmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. 100 milyon dolar bütçeli film, Netflix’te yayınlanacak, yani en azından Türkiye’de vizyona girmeyecek.