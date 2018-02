Netflix’te yayınlanan War Machine filmini çeken Avustralyalı yönetmen David Michôd sıradaki filmi The King‘de de hem Netflix’le, hem de Brad Pitt’le çalışmaya devam edecek. Pitt’in şirketi Plan B’nin ve Netflix’in finansmanını üstlendiği The King‘in çekimlerine haziranda başlanacak. Film ağabeyi savaşta ölünce genç yaşta tahta oturan İngiltere kralı Henry V’in hayatına odaklanacak, 1300’lü yıllarda geçecek. Kral Henry’i Call Me by Your Name filmindeki performansıyla ödül sezonuna damgasını vurup Oscar’a aday olan genç aktör Timothée Chalamet canlandıracak. Senaryoyu Michôd’la aktör/senarist/yönetmen Joel Edgerton birlikte kaleme aldılar. İkili daha önce The Rover filmini de yazmışlardı.

Call Me by Your Name‘in yanı sıra Lady Bird ve Hostiles filmlerinde de rol alan Chalamet’yi 2018 sonbaharında Pitt’in yapımcılığını, Felix van Groeningen’in yönetmenliğini üstlendiği bağımlılık draması Beautiful Boy‘da ve Woody Allen’ın sıradaki romantik komedisi A Rainy Day in New York‘ta izleyebileceğiz. Michôd, George Clooney’nin yönetip başrolünü üstleneceği mini dizi Catch-22‘nun senaristleri arasında da yer alıyor.