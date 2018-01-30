The Kingkiller Chronicle’ı Sam Raimi Filme Alacak

Rothfuss'un fantastik üçlemesi sinemaya uyarlanıyor.
yazar: 30 Ocak 2018

Patrick Rothfuss’un fantastik üçlemesi The Kingkiller Chronicle’ın hakları daha önce Lionsgate tarafından alınmıştı. Şirket, filmin uyarlamasını Sam Raimi’ye teslim etmek üzere.

Temerant isimli bir dünyada genç bir sihirbazın yolculuğunu okuduğumuz kitabın senaryo uyarlaması Lindsey Beer tarafından yapıldı. Film ileride devam filmleri de düşünüldüğü için kitaplar parça parça uyarlanacak. İlk bölüm, birinci kitap The Name of the Wind’in giriş ve gelişme bölümlerinden… Showtime’ın da üçlemenin öncesine odaklanan bir diziyle filme eşlik etmesi bekleniyor. Ekipte Lin-Manuel Miranda da bulunuyor.

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yazar: Deniz Kuş - Oca 30, 2018

yazar: bakınız - Oca 30, 2018

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