Matthew Vaughn’ın aşırı ingiliz ve eğlenceli serisi Kingsman’in ilk yıllarını izleyeceğimiz “prequel” The King’s Man’in ilk fragmanı yayınlandı…

Günümüzden yaklaşık 100 yıl öncesinde geçtiği için tamamen yeni bir oyuncu kadrosuyla çekilen filmde Ralph Fiennes başrolde… Kendisine Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou ve Charles Dance eşlik ediyor. Usta oyuncularla çok iyi bir kadro kurulduğunu söylememiz lazım…

Jane Goldman ve Matthew Vaughn’ın senaryosunu birlikte yazdığı filmin 2020’nin sevgililer gününde gösterime girmesi bekleniyor. Fragman yine eğlenceli bir aksiyonun bizi beklediğini gösteriyor gibi…