Aksiyon sinemasının en önemli yıldızlarından Jean-Claude Van Damme, her yıl en az bir film çekmesine rağmen eskisi kadar takip edilmiyor. Belçikalı aktör çekimleri Fransa’da devam eden yeni filmi The Last Mercenary hakkında umutlu konuştu.

Netflix için çekilen film, emekli bir gizli servis ajanının, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan oğlunun ismini temize çıkarmak için fransız hükümeti ve mafyayla mücadelesini anlatacak.

“Film, aksiyonu, duyguları ve ölçülü bir komediyi bir araya getirdiği için ilgimi çekti. Gelecekte aksiyon-komedilerde daha çok oynamak istiyorum, iyi bir geçiş filmi olacak. Netflix ile çalışmak da benim için ilginç bir deneyim”