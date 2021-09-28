The Last Mrs. Parrish: Bir Dolandırıcının Maceraları

Hem komedi, hem de psikolojik gerilim öğeleri taşıyan Liv Constantine kitabı The Last Mrs. Parrish, filme uyarlanıyor.

Kitabın haklarını satın alan Netflix, bir film için çalışmalarına başladı. Daha önce Amazon tarafından diziye uyarlanacağı açıklanan kitapla ilgili proje rafa kalkmıştı.

Kitap, senaryolaştırılması için Lisa Rubin’e teslim edildi. The Last Mrs. Parrish, dünyanın dört bir yanında zenginleri ağına düşüren bir kadın dolandırıcının öyküsünü anlatıyor.