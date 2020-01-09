Geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkan “Cary Joji Fukunaga, The Last of the Mohicans dizisi çekecek” söylentileri HBO Max’in onayıyla resmiyet kazandı… HBO, Fukunaga’nın sunduğu projeyi beğendi ve senaryo çalışmalarına başlanması için onay verdi.

Dizide yapımcı olarak Cary Joji Fukunaga’nın yanısıra Watchmen ve Westworld’ün yönetmenlerinden Nicole Kassell de görev alacak. James Fenimore Cooper’ın tarihi romanına daha önceki versiyonlarına göre daha sadık kalınması bekleniyor. Nicholas Osborne da yazar kadrosunda…

Roman daha önce 9 kez sinemaya ve TV’ye uyarlanmıştı.