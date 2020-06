“Son yılların en iyi oyunlarından The Last of Us diziye uyarlanacak” cümlesini duyduğumuzdan beri en çok işittiğimiz kelimelerden biri de Chernobyl oldu…

HBO’nun ödüllere ve övgülere boğulan dizisinin yapımcısı Craig Mazin, The Last of Us’ın da yapımcılığını üstlenmişti. Mazin’e, Chernobyl’de beraber çalıştığı yapımcı yönetmen Johan Renck de katıldı.

Uyarlama bir mini dizi değil, ucu açık bir yapım olduğu için Renck’in dizinin kaç bölümünü yöneteceği net belli değil ama ilk iki bölümü ele alması kesin gibi…