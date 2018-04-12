Rus auteur Alexander Sokurov, The Laughter Amid Tears ismini taşıyan yeni filminde ilginç bir yöntemle II.Dünya Savaşı’nı zamanın liderlerinin gözünden anlatacak. Stalin, Hitler, Mussolini ve Churchill’in pek bilinmeyen görüntülerini toparlayan Sokurov, bu görüntüler üzerine liderlere hayali konuşmalar yaptırarak savaşa alternatif bir bakış getirecek.

Daha önce Moloch (1999) ile Hitler’in, Taurus (2000) ile Lenin’in özel yaşamlarını aktaran Sokurov’a bu yeni ilginç denemesinde uzun süredir beraber çalıştığı senarist Alena Shumakova yardımcı oldu. Sokurov, dünyanın kaderini çizen liderlerin normal hayatlarında nasıl insanlar oldukları, aldıkları büyük kararların ardından yaşadıkları travmaları ve ruh hallerini aktarmayı amaçladığını belirtti.