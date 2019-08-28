Steven Soderbergh, bağımsız filmlerinin yanısıra bol aksiyonlu komedi filmlerinde de başarısı bilinen bir yönetmen… Yeni filmi The Laundromat, komedi yönü daha ağır basan bir film gibi görünüyor.

Panama merkezli, dünyanın dört bir yanındaki zenginlerin “Nasıl böyle sahtekarlara inanırlar?” diyerek rezil olmasına neden olan, bir çok siyasetçinin de itibarına büyük darbe vuran para aklama skandallarını konu alan film, eski yeni birçok önemli ismi bir araya getirmiş.

Skandalın başrolünde yer alan Mossack Fonseca mali danışmanlık firmasının dolandırıcılık yöntemleri filmin ana konusu… Başrollerde Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman, David Schwimmer, Robert Patrick, Sharon Stone, Matthias Schoenaerts, Jeffrey Wright, Chris Parnell, James Cromwell ve Melissa Rauch var. Scott Z. Burns senaryoyu Jake Bernstein’ın romanı Secrecy World’den uyarladı.

Film 4 ekimde Netflix’te olacak…