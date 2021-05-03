Bu yıl düzenlenen 93. Akademi Ödülleri’nde En İyi Kısa Film Kategorisinde aday olan ancak ödülü ‘Two Distant Strangers‘a kaptıran ‘The Letter Room’ ve 2019 yılında Uluslararası prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali‘nde yapan Görülmüştür arasındaki büyük benzerlikler intihal iddiasını gündeme getirdi.

Serhat Karaaslan’ın senaryosunu yazıp yönettiği, başrollerinde Berkay Ateş ve Saadet Işıl Aksoy’un yer aldığı, yönetmenin ilk uzun metraj filmi Görülmüştür, cezaevinde mektup okuma komisyonunda görev alan Zakir’in, incelediği bir mektuplaşmada fotoğraftaki kadını ve gizemli durumunu takıntı haline getirmesini konu alıyor. 26. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kurgu Ödülü ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü alan Görülmüştür ayrıca 30. Ankara Film Festivali, 38. İstanbul Uluslararası Film Festivali gibi daha birçok festivalde ödüllerin sahibi olmuştu.

Elvira Lind’in senaryosunu yazıp yönettiği, Oscar Isaac ve Alia Shawkat’ın başrollerinde yer aldığı ‘The Letter Room’da ise cezaevi memuru Richard tıpkı Zakir gibi mektup odasına transfer ediliyor ve yine Görülmüştür’den hatırlayacağımız gibi bir kısa bir süre sonra kendini bir mahkûmun özel hayatının içinde buluyor.

Ancak Görülmüştür ve The Letter Room arasında sadece senaryo benzerliği bulunmuyor, birçok film eleştirmenine göre karakterlerin tavırları, filmin tamamına yayılan ruh halleri hatta çekim tekniklerinde bile azımsanmayacak kadar bariz ‘benzerlikler’ bulunuyor.

Şimdilik görüşmelerin devam ettiği bilinse de filmin yapımcı şirketinin avukatlarından gelen bir açıklamaya göre Elvira Lind’in Görülmüştür’den intihal iddiası sayesinde haberdar olduğu doğrulusunda, buna karşılık Serhat Karaaslan ise “Hukuki olarak haklarımızı arayacağız” diye konuşuyor.