Netflix, bir süredir hazırlıkları süren ve çekimleri son aşamaya gelen The Life Ahead’in global haklarını aldı. Yapımın önemi, sinema tarihinin en önemli kadın oyuncularından Sophia Loren’in 10 yıl sonra ekranlara dönüş filmi olması…

Loren’in oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği film, soykırımdan kurtulan ve son yıllarında sakin bir hayat sürmeye çalışan Madam Rosa’nın 12 yaşındaki senegalli bir mülteci Momo ile yollarının kesişmesiyle başlıyor.

Romain Gary’nin La vie devant soi isimli romanından Moshe Mizrahi tarafından Simone Signoret başrolünde uyarlanan öykü, “Madame Rosa” ismiyle 1978 yılında en iyi yabancı film oscar’ını kazanmıştı.

84 yaşındaki Loren, Netfix anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Daha mutlu olamazdım. Kariyerimde çok büyük stüdyolarla çalıştım ama hiçbiri Netflix’in erişimine ve kültürel çeşitliliğine sahip değildi.” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.