21 Ekim 2020 121 görüntüleme
Sinema tarihinin en iyi kadın oyuncularından Sophia Loren 10 yıl sonra The Life Ahead ile geri dönüyor. Loren’in oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği film, Madame Rosa’nın öyküsünü anlatacak.
Ibrahima Gueye’nin canlandırdığı 12 yaşındaki başı yasalarla derde giren bir çocuğun, Madame Rosa sayesinde hayata tutunmasını izleyeceğiz.
İtalya’nın Bari kentinde geçen film 13 Kasım’da Netflix tarafından yayınlanacak.
Fragmanda Diane Warren tarafından yazılan ve Laura Pausini’nin söylediği, oscar favorilerinden olması beklenen, lo Si isimli şarkıyı da duyma şansı yakalıyoruz. Loren’in biri onursal olmak üzere iki oscar’ı bulunuyor. Fragman, üçüncü oscar için umut veriyor.
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