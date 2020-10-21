bakınıztv David Fincher’ın Yeni Filmi Mank’tan İlk Fragman 2014'ten bu yana ilk kez bir uzun metraj için kamera arkasına geçen David Fincher'ın, Netflix'te yayınlanacak filmi Mank'ın ilk fragmanı yayınlandı....

seçki Netflix Bir Ödül Sezonuna Daha Hazır! Alfonso Cuaron imzalı ROMA filmiyle en iyi film Oscar’ını ilk kez kazanan Netflix bu yılki sezona hazır durumda. Önceki yıl gibi bu yılda da pek çok filmle Oscar için...