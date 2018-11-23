23 Kasım 2018
1994 tarihli çizgi film klasiği The Lion King’in bu sefer CGI kullanarak gerçeğe yakın görüntülerle yeniden çevrimi gelecek yıl vizyonda olacak. Disney filmden etkileyici bir fragman yayınlayarak heyecanı arttırdı.
Jon Favreau’nun yeniden ele aldığı filmde seslenme kadrosunda önemli isimler var. Donald Glover (Simba), Beyonce (Nala), Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (Sarabi), John Oliver (Zazu), John Kani (Rafiki), Florence Kasumba (Shenzi), Eric André (Azizi), Billy Eichner ve Seth Rogen (Timon ve Pumbaa) seslendirmeleriyle karşımıza çıkacak. James Earl Jones yine Mufasa olarak sesini verecek.
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