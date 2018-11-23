haber Disney, Netflix’in Rakibi Platformunun Adını ve İlk Projelerini Duyurdu Disney bir yıldır hazırlıklarına devam ettiği, Netflix’in rakibi olarak tasarladığı platformunun adını ve ilk projelerini resmi olarak duyurdu. Disney Direct, Disney Play gibi adlarla anılan platformun adı Disney+ olmuş....

haber Disney’in Netflix’e Rakip Olacak Platformundan Yeni Haberler Şu an Hollywood’un açık ara en büyüğü olan, son yıllarda sektörün en çok hasılat elde eden stüdyosu ünvanını kaptırmayan Disney iş borsaya geldiğinde Netflix‘e yenilmişti. Geçtiğimiz ayların birisinde Netflix’in...