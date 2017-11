En son yılın kaliteli filmlerinden olan The Handmaid‘i çeken Güney Koreli yönetmen Chan-wook Park’ın sıradaki projesi açıklandı. Usta yönetmen kariyerinde ilk kez BBC ile çalışacak. Park casusları konu edinen pek çok roman yazan, yıllardır bu romanları hem sinemaya, hem de TV’ye taşınan John le Carre’ın The Little Drummer Girl adlı eserini televizyona uyarlayacak. Dizi sadece altı bölümden oluşacak. Çekimlere 2018’de başlanacak. BBC başrolü Lady Macbeth filmiyle ünlenen yetenekli aktris Florence Pugh’a teslim etti. Dizinin 2018’e yetişip yetişmeyeceği şimdilik belli değil. Roman 1980’lerde geçip İsrailli ajanlarla Filistinli teröristler arasındaki mücadeleyi konu ediniyor. George Roy Hill 1984’te romanı sinemaya uyarlamıştı.