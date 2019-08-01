The Little Things: Denzel Washington ve Rami Malek’e Jared Leto Katılıyor

Leto, teklifi kabul ederse bir seri katili oynayacak.
yazar: 01 Ağustos 2019

The Blind Side ile oscar adaylığı bulunan John Lee Hancock, The Little Things ile bir seri katil öyküsü anlatacak. Denzel Washington ve Rami Malek ile daha önce anlaşan yapımcılar, yönetmenin eline bu sefer Jared Leto’yu teslim etmek üzereler.

Görüşmeler son aşamasına gelirken, Leto’nun filmde seri katili oynaması bekleniyor. Filmde Washington, katilin peşinde koşan küçük bir kasabanın şerif yardımcısını, Malek de Los Angeles’tan gelerek katilin peşine düşen bir dedektifi oynayacak.

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haber

yazar: bakınız - Ağu 1, 2019

yazar: bakınız - Ağu 2, 2019

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