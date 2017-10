Yüzünden ameliyat olan bir anneyle ikiz çocukları arasındaki gerilimli ilişkiyi konu alan Goodnight Mummy‘le ünlenen Severin Fiala-Veronika Franz ikilisinin sıradaki filmleri duyuruldu. İkili 2019 yılında karşımıza doğaüstü gerilim/korku filmi The Lodge‘la çıkacaklar. Bu bağımsız filmin haklarını FilmNation şirketi satın aldı. Fiala-Franz ikilisi çekimlere Ocak 2018’de başlamayı planlıyorlar. Başrolü Riley Keough’ın üstleneceğini belirteyim. Fiala-Franz ikilisi, The Lodge‘ta, Goodnight Mummy‘e benzer bir öykü anlatacaklar: Anneleri ölen iki kardeş kendilerini yeni üvey annelerinin (Keough) kabininde bulurlar, Noel’i üvey anneleriyle geçirirlerken doğaüstü gerilimli olaylar meydana gelir, bu üç kişi kabinden çıkamaz, olaylar gelişir. The Lodge yönetmenlerin ilk İngilizce filmleri olacak. Keough’ı 2018’de gerilim filmleri Under the Silver Laker ve The House That Jack Built‘te izleyeceğiz.