The Long Goodbye, sadece Riz Ahmed’in sadece kısa filminin değil, yeni çıkaracağı albümün de ismi… Albümün çok güçlü olacağı Aneil Karia’nın yönetmenliğini yaptığı kısa filmden belli oluyor. Mutlu bir aile tablosu olarak başlayan film, ilerleyen dakikalardan itibaren, bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan cehennemlerden birine dönüyor ve filmin sonuna doğru Riz Ahmed’in muhteşem tiradıyla sona eriyor.

Riz Ahmed’e, Hussina Raja, Javed Hashmi, Sudha Bhuchar, Rish Shah, Ambreen Razia, Taru Devani’nin eşlik ettiği filmi tekrar tekrar izlemekte fayda var…