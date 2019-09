Son yılların en büyük dizi projesi Amazon’un The Lord of the Rings uyarlaması için ayrıntılar belli olmaya başladı. J.R.R. Tolkien’ın The Lord of The Rings ve The Hobbit ile sinemaya uyarlanan evreniyle ilgili her gelişme, dünya üzerinde çok büyük bir kitleyi heyecanlandırıyor.

Diziyle ilgili ilk gelen haberler sürpriz değil… Tolkien evreni, sinema filmlerinde olduğu gibi evine Yeni Zelanda’ya geri dönüyor. Ülkeden gelen haberler, çok geniş bir ekibin prodüksiyon hazırlıkları için çalıştığı yönünde… Auckland’daki Kumeu stüdyolarının dizinin ana üssü olması bekleniyor. Sinema filmleri için ana üs Wellington seçilmişti.

Amazon lisans hakları için 250 milyon dolar harcamıştı. İlk sezonun prodüksiyonu ile birlikte toplam bütçenin 1 milyar dolara çıkması bekleniyor.