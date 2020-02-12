Maggie Gyllenhaal, ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturacağı The Lost Daughter isimli filmi için, iyi bir oyuncu kadrosu oluşturdu. Filmle ilgili ayrıntılar şöyle:

-Başrollerde Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley ve Peter Sarsgaard’dan oluşan iyi bir kadro var.

-Kitap aynı isimli Elena Ferrante kitabından uyarlandı.

-Filmde Colman, bir kadın ve onun kızıyla ilişki yaşayan bir profesörü oynayacak. Yaşadığı ilişkiler, hayatının kaosa dönmesine yol açacak.

-Gyllenhaal film hakkında şunları söyledi “Ferrante’nin kitabını okuduğumda bir gerçeğin ve sırrın, yüksek sesle söylenmesine tanık oldum. Bu beni hem rahatlattı, hem de rahatsız etti. Böyle bir öykünün bir sinema salonunda izlendiğinde nasıl bir etki yaratacağını düşündüm ve işe koyuldum.”