The Lost King: Üçüncü Richard’ın Kemiklerinin Peşinde

Komedi filmi, gerçek bir olaydan uyarlanıyor.
yazar: 06 Kasım 2020 98 görüntüleme

Üçüncü Richard’ın kemikleri, 500 yıl aradan sonra 2012 yılında bir otoparkın altında bulunmuştu. The Lost King, öyküsü sayısız esere konu olan Richard’ın kemiklerinin nasıl bulunduğunu anlatacak.

Bu ilginç hikayeyi aktarmak için de önemli isimler bir araya geliyor. Usta yönetmen Stephen Frears, başrollerden birini de oynayacak Steve Coogan’ın senaryosunu sinemaya aktaracak. Coogan, kemikleri bulmak için hayatını adayan ve en sonunda bulmayı başaran Philippa Langley’in eşini oynayacak. Filmin başrolünü oynayacak kadın oyuncu henüz belli değil.

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yazar: bakınız - Kas 6, 2020

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