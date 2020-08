The Making Of, gelecek yılın en çok izlenen romantik komedilerinden biri olacak gibi duruyor. Ayrıntıları derledik.

Yönetmen: The Last Samurai gibi epik bir yapımdan, Love & Other Drugs gibi bir romantik filme kadar çok farklı bir yelpazede filmlerle karşımıza çıkan Edward Zwick…

Oyuncular: Blake Lively, Lin-Manuel Miranda Richard Gere ve Diane Keaton gibi genç yetenekler ve usta oyuncular bir araya gelmiş. Filmin hikayesi de bu karışımın üzerine kurulu aslında…

Konu: Gere ve Keaton’ı birbirleriyle uzun süredir evli sinemacı ünlü bir çift olarak izleyeceğiz. Yıllardır herkesin yakından takip ettiği mutlu evlilikleri bir filme konu olur. Film içindeki filmde, ikisinin genç hallerini Lively ve Hamilton’ın oynadığı iki oyuncu canlandırır. Mutlu evlilik çatırdamaya başlayınca bu durum hem filmi, hem de kendisinin genç hallerini oynayan ikiliyi etkilemeye başlar. Filmin senaryosunda Marshall Herskovitz’in imzası var.

Gösterim Takvimi: Gelecek ilkbaharda çekilecek film bir sonraki ödül sezonuna yetiştirilmeye çalışılacak gibi…