haber Freakshift: Ben Wheatley de Alicia Vikander’le Çalışmak İstiyor Şu sıralar Tomb Raider filminin çekimleriyle meşgul olan, bu yıl üç filmde karşımıza çıkacak genç aktris Alicia Vikander, Freakshift filminde rol alabilir. İngiliz yönetmen Ben Wheatley’nin yöneteceği Freakshift filminin...

haber Robin Hood’un Eşi Leydi Marian’ın Filmi Çekilecek Güncelleme (27 Şubat): Yeni haberlere göre Marian rolü için mücadeleye Jennifer Lawrence ve Margot Robbie de dahil oldu. Yapımcılar arasındaki mücadeleye ise Amy Pascal, Donald de Line ve Ian...

haber Boxoffice Raporu: Disney’in Hasılatı 7 Milyar Dolara Ulaştı Daha önceki boxoffice yazılarımızda belirttiğimiz gibi Disney bu yılın en çok hasılat elde eden stüdyosu. Yılın sonlarına doğru gelirken Doctor Strange‘in hasılatının 653 milyon dolara, Moana adlı animasyonunun hasılatının...