16 Nisan 2017
Armie Hammer, Henry Cavill ve Alicia Vikander’i buluşturan, aynı adlı TV dizisinden Guy Ritchie tarafından uyarlanan The Man From U.N.C.L.E. filmi gösterim sürecinde Warner Bros.’un beklentilerini karşılayamamış, 75 milyon dolarlık bütçesine karşılık 109 milyon dolar hasılat elde etmişti. Bütçesini katlayamadığı için de devamı onaylanmamıştı. Ama Armie Hammer’a göre ikinci film çekilebilir. Hammer bugünkü röportajında geçtiğimiz günlerde filmin senaristlerinden Lionel Wigram’ı arayıp ikinci filmi yazmasını istediğini, Wigram’ın da senaryoyu yazmaya başladığını söylediğini açıkladı. Fakat devam filminin çekilip çekilmeyeceği kesinleşmiş değil. WB senaryoyu onaylamazsa çekilmez. Gene de senaryonun yazılmaya başlanmış olması da önemli.
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