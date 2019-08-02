1963 tarihli Walter Tevis romanı The Man Who Fell to Earth, 1976’da Nicolas Roeg tarafından David Bowie’nin başrolünde sinemaya aktarılmıştı. Roman ve film insan evriminin önemli bir noktasında dünyaya gelen bir uzaylının yaşadıklarını ve tarihe nasıl yön verdiğini anlatıyordu.

Hulu tarafından romanı baz alarak uyarlanacağı uzun süredir konuşulan yapımla ilgili önemli haberler peş peşe geldi. Maliyetini karşılayamadıkları için projeden vazgeçen Hulu’nun yerini CBS ve dijital platformu All Access aldı ve çalışmalara hız verildi.

Star Trek: Discovery’nin de başındaki Alex Kurtzman ve Jenny Lumet’nin yapımcılığını ve yazarlığını üstleneceği dizide ilk bölümleri de Kurtzman yönetecek. Oyuncuları eylüle kadar belirlenecek dizinin 2020’nin sonuna doğru yayında olması bekleniyor.