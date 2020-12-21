The Mandalorian İkinci Sezon Finali için, finalin kahramanından özel tebrik geldi.

(HABERİN DEVAMI SPOILER İÇERİR, İZLEMEDİYSENİZ LÜTFEN DEVAM ETMEYİN)

Mark Hamill, yaptığı açıklamada yapımcılara özel bir konuda teşekkür etti:

“Benim karakterimin son bölümde ortaya çıkmasını bir yıldır gizli tutmayı başararak bir mucizeyi başardılar. Spoiler’dan nefret edenler için büyük bir zafer”

Hamill bölümün yayınından hemen bir gün önce “Bu aralar TV’de iyi bir şey izlediniz mi?” tweet’iyle küçük bir işaret de vermişti. Finaldeki muhteşem Luke Skywalker girişi Hamill’in dizideki ilk rolü değil. Birinci sezon beşinci bölüm The Gunslinger’da da droid barmeni seslendirmiş ama ismi jenerikte yer almamıştı.