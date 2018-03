David Chase, The Many Saints Of Newark isimli senaryosuyla The Sopranos evrenine geri dönüyor. Chase’in ve Lawrence Konner’in birlikte yazdığı senaryo, hikayenin diziden önce yaşanan bölümlerine odaklanacak.

The Many Saints of Newark isimli film New Jersey’de 1960’larda yaşanan ayaklanmaları anlatacak. Farklı nedenlerle çıkan ayaklanmalar özellikle mafya grupları arasında çatışmalara dönmüştü. Filmde Soprano ailesinin gençliklerini ve çocukluklarını izleyeceğiz. Filmin 2019’da gösterime girmesi bekleniyor.