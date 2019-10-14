The Marvelous Mrs. Maisel Üçüncü Sezon Fragmanı yayınlandı… Amazon dizisinin yeni sezonu aralıkta yayına girecek…

Yeni sezon ve fragman ile notlar:

Dizinin yaratıcısı Amy Sherman-Palladino: “Midge’in yolculuğu bir “road comic” (müzik gruplarıyla veya başka komedyenlerle turneye çıkan komedyenler) olarak devam edecek. Ve ilk kez çalışmaları karşılığında para alacak… İlk kez mesleğinde istikrar yakalayacak ve ilk kez kendi seyircisi olmayan insanların karşısına çıkacak. Dizi daha da büyüyecek… Bir dolu altın küre ve Emmy almanın yararlarını yaşadık.”

Yeni sezonda Sterling K. Brown’ı da izleyeceğiz.