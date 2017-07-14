Dokunduğu her şeyi etkileyici ve başarılı hale getiren senarist-yönetmen Noah Hawley bilindiği üzere FX kanalına Legion ve Fargo dizilerini yaptı. İki dizide de başarılı olan Hawley şu sıralar hem Legion‘ın 2. sezonuyla, hem de yeni bir diziyle meşgul durumda. Hawley ve şu sıralar Avengers serisinin 3. ve 4. filmlerinin çekimleriyle meşgul olan Russo Kardeşler (Anthony ve Joe), Atavist Magazine adlı dergide yayınlanan The Mastermind adlı seri makaleleri FX için dizileştirecekler.

Evan Ratliff’in kaleme aldığı makaleler, Paul Le Roux adlı kartel patronunu konu alıyor ve onun yükselişiyle düşüşüne, DEA’in muhbiri olmasına odaklanıyor. Dizinin pilot bölümünü Russo Kardeşler çekecekler. Ama bu yılın tamamında Avengers‘la meşgul olacakları için çekimlere en erken 2018’de başlayabilirler. Hawley ise dizinin yapımcılığını üstleniyor. Yapımcılar arasında The Walking Dead‘in yapımcısı Robert Kirkman da yer alıyor.