Bakınız yazarları olarak Adam Sandler, Ben Stiller ve Dustin Hoffman’ı bir araya getiren Noah Baumbach filmine umutla bakıyoruz.

Ömer Şentürk: Ben Stiller ve Adam Sandler’ın filmografilerini istisnalar harici başarısız bulsam da Noah Baumbach, bu tip Holywood komedyenlerinden ne tip filmlerde ve ne tip rollerde yararlanması gerektiğini bilen başarılı bir yönetmen. İlk uzun metrajı Kicking & Screaming’ten itibaren insan ilişkilerini ele alışındaki absürt biçim ile kısa zamanda saygıdeğer bir yönetmen olmayı başardı. Netflix’in sinema hamlesindeki popüler yönetmenlerden birisi de olan Baumbach’ın The Meyerowitz Stories’i, yönetmenin filmografisi açısından pek bir yenilik vaat etmese de Noah Baumbach hayranlarının seveceği bir film gibi duruyor.

Fırat Türkoğlu: Baumbach, yönetmen olarak garip bulduğum bir isim… Eserler verdiği, bir türlü de ismi konulamayan sinema janrı (bağımsız sinema diye sıyrılıyor herkes ama başka bir ismi de olmalı) orijinal olacağım, uçacağım, kaçacağım diye yırtınan yönetmenlerle dolu…

Baumbach ise farklı olma, mainstream’e kapılmadan işler yaratma iddiasında olan bu tür içinde, farklı olmaya çalışmadan işler yapıyor. Bağımsız sinema içinde klasik bir yönetmen olmayı başararak bağımsızdan da bağımsızlaşıyor.

Sözü Baumbach’tan alıp filme getirdiğimizde ise Dustin Hoffman’ın performansına çok bağımlı bir yapım gibi geldi…Hoffman, hemen hemen hiçbir filminde vasat altı bir oyun sergilemediğine göre de izlenmesi gereken bir film haline geliyor şimdiden…

Yıllarca filmleriyle bize işkence eden Adam Sandler’ın, yaşlandıkça iyi bir karakter oyuncusu olacağı izlenimini aldım fragmandan bunlara ek olarak…

Haktan Kaan İçel: Noah Baumbach bana göre son derece istikrarlı bir yönetmen. Nedense Ben Stiller ile çektiği filmlerinde hep sorunlar çıkıyor. Ucube Amerikan bağımsızlarına dönüşüyor filmleri… Yine de bir sonraki filminde daha iyi bir iş çıkarabileceğine inandırıyor insanı. Bu yüzden de Baumbach sürekli hatalar yapan sevdiğiniz yakın arkadaşınız gibi. Onu hatalarıyla bir süre sonra sevmeye başlıyorsunuz. The Meyerowitz Stories de bu tip hataları yapan karakterlerle dolu bir film gibi görünüyor. Filmi izlerken bu karakter çok uçuk diyorsunuz ama etrafımıza baktığımızda herkes normal mi? Değil!. Bu yüzden de bu tip karakterlere özel ilgisi olan yönetmeni kucaklamamız gerekiyor. Bence Adam Sandler dramlarda fena performanslar vermeyen bir oyuncudur. Ama işte yüzüne vıcık komedi oyuncusu etiketi o kadar yapışmış ki insanlar iyi performans sergilese bile gözlerini deviriyorlar. Bence bu açıdan Baumbach ve Sandler’ın kimyası tutacak cinste görünüyor. Alexander Payne filmleri misali küçük, sade ve insanı içine çeken bir hikayeyle karşı karşıya olabiliriz. Bu yüzden de ben olumlu bakıyorum filme…

Yekta Kurtcebe: Noah’ı ayrı bir yere koymak lazım. Neticede Wes Anderson’un şimdiye kadar çektiği en iyi filmi o yazdı. Kendi hayatından otobiyografik öğeler taşıyan The Squid and The Whale de bence çok güzel bir filmdi. Haktan’ın da dediği gibi Ben Stiller’lı filmi Greenberg birazcık problemliydi. Bu Netflix filminin fragmanına bakarak görüyoruz ki aşırı sağlam bir kadro oluşturulmuş. Ben Stiller rolünü bulursa akacak bir oyuncu (bakınız: Permanent Midnight, Royal Tenenbaums) Adam Sandler zaten potansiyeli yüksek bir Musevi, fakat para sevgisi yüzünden ucuz komedilerle sipalileri desteledi. Kim bir yahudiye parayı seviyor diye kızabilir ki? Onun da çok iyi performansları var. (Bakınız: Reign over Me, Punch Drunk Love) Bu üç baboş aktörün yanına Emma Thompson, Elizabeth Marvel gibi kadın oyuncular eklenmiş. Biz bakınız olarak Ümitliyiz. (Bakınız: Ümit Açık) Umutluyuz. (Bakınız: Umut Kurc, Umut Tiryaki) İzleyip göreceğiz.