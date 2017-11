1997’den bu yana filmler çeken ve özellikle New York bağımsız sinema çevrelerinde kendine has sinema diliyle dikkat çeken Onur Tükel, The Misogynists ile karşımızda…

8 Kasım 2016’da tüm araştırmaların tam aksine Donald Trump sandıklardan yeni ABD Başkanı olarak çıktığında dünyada kartlar yeniden karıldı. Artık yeni bir oyun oynanıyor. Küresel anlamda birçok değişiklik yaşanıyor ve bekleniyorken, Trump’ın seçilmesi bireysel olarak insanların hayatlarına ne gibi farklılıklar getirdi? “Catfight”, “Applesauce” ve “Summer of Blood” gibi filmleriyle amerikan bağımsız sinema çevrelerinin dikkatini çeken Onur Tükel, The Misogynists ile bunun yanıtını aramış. Fragmandan anladığımız kadarıyla usta oyuncu Dylan Baker’ın önderliğinde politik yanı ağır basan bir komedi olarak görebileceğimiz film umarız dağıtımcıların da dikkatini çeker ve ülkemizde izleyebiliriz.