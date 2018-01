En son altı yıl önce asistanı Robert Lorenz’in ilk filmi Trouble with the Curve filminde rol alan, bu filmden sonraysa sadece yönetmenlik ve yapımcılıkla meşgul olan usta yönetmen Clint Eastwood oyunculuğa dönmeye hazırlanıyor. 88 yaşındaki Eastwood, The Mule adı verilen filmin başrolünü de, yönetmenliğini de, yapımcılığını da üstlenecek. Her zamanki gibi film, Warner Bros. için çekilecek. Eastwood bu filminde 90 yaşındaki uyuşturucu satıcısı/2. Dünya Savaşı gazisi Leo Sharp’ı oynayacak. 2016’da ölen Sharp 80’li yaşlarında uyuşturucu satıcılığına başlamış, ama 2011’de yakalanarak üç yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. The Mule‘un Eastwood’un sıradaki filmi olması ve bu yıl çekilmesi bekleniyor. Eastwood’un yeni filmi The 15:17 to Paris şubatta vizyona girecek.