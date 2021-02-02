HBO, Victoria döneminde geçen bilim-kurgu drama The Nevers için gün sayıyor. Buffy the Vampire Slayer’ın yaratıcısı Joss Whedon’ın dizisi nisan ayında ekranlarda olacak.

Dizi onayını 2018’de alan ancak araya pandeminin girmesi nedeniyle yapım süreci uzayan dizi, doğaüstü güçlere sahip bir kadının kötülerle savaşmasını anlatıyor. Başrollerde Laura Donnelly, Olivia Williams ve Nick Frost’u izleyeceğiz. James Norton, Tom Riley, Ann Skelly, Ben Chaplin, Pip Torrens, Zackary Momoh, Amy Manson, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Denis O’Hare, Kiran Sonia Sawar, Elizabeth Berrington, Ella Smith, Viola Prettejohn, Anna Devlin ve Martyn Ford’dan oluşan geniş bir yardımcı oyuncu kadrosu kendilerine eşlik edecek.

Whedon, yazar, yönetmen, yapımcı ve dizinin yaratıcısı olarak karşımıza çıkacaktı ancak 2020 kasım ayında kişisel sorunları nedeniyle dizinin yürütücü yapımcılığını Philippa Goslett’e teslim etti.