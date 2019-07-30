Bir yıl önce, daha senaryosu yazılmadan tam sezon onayı alan, HBO’da yayınlanacak epik bilim-kurgu The Nevers dizisinin oyuncuların neredeyse tamamı belli oldu. Joss Whedon’ın dizisinde Viktoryen dönemde “The Touched” adı verilen ve doğa üstü güçlere sahip bir grubun maceralarını izleyeceğiz.

Buffy the Vampire Slayer, Angel, Firefly ve Dollhouse gibi kült dizilerin yaratıcısı Whedon’ın karakterlerinin çeşitliliğini gördüğümüzde benzer bir dizi yaklaştığını anlayabiliyoruz.

The Nevers, oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:

Laura Donnelly: Whedon’ın “Zamanımızın en fevri, duygusal olarak zedelenmiş kadın kahramanı” olarak tanımladığı Amalia True’yu canlandıracak.

Olivia Williams: The Touched’ın hamisi zengin ve eski moda zevklere sahip Lavinia Bidlow’u oynayacak.

James Norton: Gizli bir kulüp kuran çapkın ve etkileyici Hugo Swann karakterine can verecek.

Tom Riley: Lavinia Bidlow’un erkek kardeşi Augustus ‘Augie’ Bidlow’u oynayacak. Whedon yapımlarında sık rastladığımız, dizinin insanlara bilgisiyle yön veren karakteri…

Ann Skelly: Vikings’ten tanıdığımız Skelly, Penance Adair karakterine hayat verecek. Amalia’nın en yakın arkadaşı olarak The Touched’a katılan ilk isim olacak. İrlandalı zeki ve mucit bir kadını oynayacak.

Ben Chaplin: Dedektif Frank Mundi’yi oynayacak. Sabık dedektif, iyi niyetli olmasına rağmen alkol alışkanlığı ve öfke patlamalarıyla öne çıkacak.

Pip Torrens: Britanya İmparatorluğu’nu korumaya çalışan ve bunu sağlamaya çalışırken sık yanlış kararlar veren Lord Massen isimli bir eski generali oynayacak.

Nick Frost: Declan Orrun/The Beggar King isimli/lakaplı, genelde en çok parayı veren için çalışan, karizmatik ve acımasız bir çete liderine hayat verecek. ,

Zackary Momoh: Doktor Horatio Cousens’ı canlandıracak. Evli ve çocuklu karakterimizin kaderi Amalia’yı tanıyınca değişecek.

Amy Manson: Farklı güçlere sahip olmasına rağmen, bu güçleri kontrol edemediği için deliren ve akıl hastanesinden kaçtıktan sonra yeraltında bir çete kuran bir kadını oynayacak.

Rochelle Neil: Annie Carbey/ Bonfire, ateşi kontrol edebilen bir kadını oynayacak.

Eleanor Tomlinson: Mary Brighton isimli, şarkıcı olmak isteyen ancak hayalleri yıkıldıktan sonra amaç arayan bir karakteri canlandıracak.

Denis O’Hare: Acımasız bir katil olan amerikan cerrah Dr. Edmund Hague’a hayat verecek.

Whedon, The Nevers’ta yapımcılık, yönetmenlik ve senaryo yazarlığı yapacak. Jane Espenson ve Doug Petrie diğer yapımcılar.