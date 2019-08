Paolo Sorrentino’nun 2017’deki The Young Pope dizisinin devamı The New Pope, Vatikan’ı anlatmaya devam ediyor. Jude Law’un Papa Pius XIII rolünü sürdürdüğü dizide yeni papa ise John Malkovich… Pazar günü Venedik Film Festivali’nde iki bölümü gösterilecek dizinin HBO’da ne zaman gösterileceği henüz açıklanmadı. Sorrentino’nun tüm bölümlerini yönettiği dizinin yazarları Umberto Contarello ve Stefano Bises