Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Tom Hollander, Elizabeth Debicki, Olivia Colman’lı BBC-AMC ortak yapımı The Night Manager aslında altı bölümlü bir mini dizi olarak planlanmıştı. Ama dizi özellikle İngiltere’de epey ilgi görünce BBC ikinci sezonu çektirebileceğini açıklamıştı. Bugün dizinin durumu netleşti: İkinci sezon çekilecek. Şu sıralar senarist grubu senaryoları kaleme alıyor. İlk sezonu yazan David Farr’ın ekipte yer almadığı, ilk sezondan kimleri yeni sezonda göreceğimiz, çekimlere ne zaman başlanacağı açıklanmadı. İlk sezonu çeken Susanne Bier yüksek ihtimalle bu sezonu da çekecek. Bier bu diziden evvel Out of Africa adlı kitaptan uyarlanacak diziyi çekecek. Kitap daha önce Meryl Streep ve Robert Redford’un başrollerinde sinemaya uyarlanmıştı. The Night Manager‘da silah kaçakçısını oynayan Laurie’nin karakterlerin öykülerinin tamamlandığını, yeni sezonun gerekmediğini söylediğini haberimize ekleyelim.