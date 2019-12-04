Kristin Hannah’ın çok satan kitabından uyarlanacak The Nightingale, Elle Fanning ve Dakota Fanning’i ilk kez kardeş olarak izleme şansı yaratacak. Melanie Laurent’in yöneteceği film, iki kız kardeşin savaş koşulları içinde büyüme öykülerine odaklanıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde alman işgali başlamak üzereyken Fransa’da yaşayan ailenin hikayesinde, uçakları düşen pilotların güvenli bir şekilde nazi bölgesinden çıkmasını sağlayan belçikalı Andree de Jongh’un da öyküsüne değinilecek.

Mélanie Laurent filmin çekimlerine Dana Stevens’ın senaryo çalışmasından sonra başlayacak.