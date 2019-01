The Occupied City, Steve McQueen’in eşi Bianca Stigter tarafından yazılan ve İkinci Dünya Savaşı’nda Amsterdam’da yaşananları anlatan bir kitap… Tam adı Atlas of an Occupied City: Amsterdam 1940-1945 olan kitap, işgal altındaki kenti hem bir haritacı, hem de bir öykücü gibi inceliyor ve farklı insanları merceğine alarak etkileyici bir tarihi inceleme ortaya koyuyor.

Steve McQueen, eşinin bu çok başarılı çalışmasına kayıtsız kalamadı ve kitaptan uyarlanacak belgeselin yönetmenliğine geçti. Stigter da, Steve McQueen’e Widows ve 12 Years a Slave’de danışmanlık vermişti. McQueen, bu yapımla kısa film kariyerinin ardından ilk kez kurgunun dışına çıkacak.