Alejandro Gonzalez Inarritu, The Revenant’ın hazırlıklarıyla meşgul olduğu zamanda bu filmden sonra The One Percent adlı bir dizi çekeceğini açıklamış, başrolleri Ed Helms, Ed Harris ve Hilary Swank’e teslim etmişti ama işler yolunda gitmedi, çekimler birkaç kez ertelendi. Bugün gelen haberlere göre üst sınıftan bir aileyi konu edinen bu dizi, Starz’da yayınlanmayacak, Helms ve Harris dizide oynamayacaklar. Helms’in rolü Greg Kinnear’a teslim edildi. Swank ise dizide oynayacak. Dizi on bölümden oluşacak, gene sorun çıkmazsa çekimlere birkaç ay içinde başlanabilir. Çekim tarihinin açıklanmadığını belirtelim. Pilot bölümün görüntü yönetmenliğini Emmanuel Lubezki üstlenecek. Inarritu şu sıralar Lubezki’yle birlikte isimsiz kısa filminin çekimlerine devam ediyor.